Ливень смывал людей на улицах: видео стихии

Ливень затопил российскую Махачкалу. Фото: скриншот с видео

Столицу республики Дагестан, Махачкалу, затопило. За полчаса улицы города ушли под воду, людей смывало стремительными потоками.

Видео того, что творилось в городе, опубликовали на YouTube очевидцы.

Из-за ливня отключили воду и электроэнергию во многих районах. Пострадали торговые точки, находящиеся в подвальных помещениях. Их затопило. Вода выносила вещи из магазинов на улицы.

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Городские спасательные службы переведены в усиленный режим работы. Синоптики спрогнозировали продолжение осадков.

Вода местами достигала окон автомобилей. Общественный транспорт прекратил движение.

В российском Сочи перекрыли движение по федеральной трассе Джугба - Сочи из-за оползня и восхождение селевых потоков недалеко от поселка Лермонтово. Погибли по меньшей мере четыре человека. Подтопило территории, на которых проживают более 1 тыс. человек. Вода стремительно течет по проезжей части. Частично размыло дорожное полотно.