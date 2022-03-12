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Спецтема: Война России против Украины

Литва станет следующей страной, которую захочет захватить Путин – Данилов

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Литва станет следующей страной, которую захочет захватить Путин – Данилов
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Литва станет следующей страной, которую захочет захватить Путин. Фото: скриншот из эфира национального телемарафона

Литва станет следующей страной, которую планирует захватить президент РФ Владимир Путин. Но – если победит в войне с Украиной.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, ссылаясь на данные украинской разведки, в эфире национального телемарафона.

"То, что мы понимаем и то, что дает наша разведка: речь сегодня идет о Литве. Российская Федерация не собирается останавливаться. Они имеют следующую цель – если у них будет победа, не дай Бог, на нашей территории, то следующая страна, которую будет желать захватить Путин – это будет непосредственно Литва", - заявил он.

По его словам, затем последуют страны Балтии и Польша.

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"Все это будет зависеть от того, каким способом НАТО будет вести себя. Сегодня поведение НАТО немного странно. Они считают, что их обойдет эта судьба. На наших плечах сегодня держится безопасность не только Европы, но и стран НАТО, которые находятся на европейском континенте", - подчеркнул Данилов.

"Мы это понимаем, мы просим, ​​чтобы нам оказывали помощь. Не желаете воевать, мы готовы сами воевать. Дайте нам современное оружие для того, чтобы мы могли уничтожить врага. Это единственное, о чем мы сегодня просим", - подытожил он.

Президент Российской Федерации Владимир Путин может расширить военную деятельность и атаковать одну из стран НАТО. У ЕС есть серьезные опасения, что глава государства, ведущий полномасштабную войну против Украины, продолжит агрессию. Об этом заявил испанский политик, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Политик подчеркнул: есть серьезные опасения, что Путин может продолжить агрессию. Поэтому Европейский Союз должен сейчас ограничить возможности атаковать РФ в будущем, добавил Боррель.

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