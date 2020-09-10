Литва признала Тихановскую президентом Беларуси

Европейская страна признала Тиханоаскую президентом. Фото: DW

Сейм Литвы признал Светлану Тихановскую единственным и законноизбранным президентом Беларуси.

Светлана Тихановская будет оставаться для властей Литвы единственным официальным лидером страны до проведения в Беларуси новых свободных демократических выборов, говорится в резолюции, текст которой распространил Телеграм-канал Nexta.

Литовские депутаты призвали международное сообщество поддержать Тихановскую, а также координационный совет.

В Сейме выразили мнение, что подписание новых договоров Белоруссии с Россией ограничивает суверенитет белорусского народа. Там потребовали, чтобы Россия не вмешивалась во внутреннюю и внешнюю политику Белоруссии, а также не поддерживала действия Лукашенко.

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Напомним, с 9 августа в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации итогов президентских выборов, а также против беспрецедентного применения насилия белорусскими силовиками в отношении мирных демонстрантов. В первые дни митинги жестко разгонялись с помощью спецсредств, были задержаны семь тысяч человек.