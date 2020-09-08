Литва предположила, что Беларусь может начать войну

Линкявичюс сказал, что Беларусь может пойти войной на Литву. Фото: REUTERS

Военные действия белорусского режима Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но такая вероятность существует.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, сообщает Delfi.

"Реальных причин нет - их можно только придумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера", - сказал Линкявичюс, сообщает Delfi.

По его словам, Лукашенко не раз обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне.

"Глава Беларуси открыто призвал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то почему можно говорить, что такой возможности нет? Это было бы настоящее безумие.Я уже не говорю о правовых, политических и моральных, практических предпосылках. Но к сожалению так есть. Надо ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это произойдет. Я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет ", - высказался Линкявичюс.

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Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что его страна развернула почти половину армии, "фактически окружила Гродно". Он подчеркнул, что страны НАТО активно передислоцируют свои войска к границе с Беларусью.