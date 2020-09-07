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понедельник, 07 сентября 2020 17:56

Беларусь привела в боевую готовность артбазы и танковый резерв

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Беларусь привела в боевую готовность артбазы и танковый резерв
В Беларуси привели в высшую боевую готовность резерв танков и артбазы. Фото: TUT. by.

Министерство обороны Беларуси привело в боевую готовность 1868-ю артиллерийскую базу вооружения, 969-ю базу резерва танков и 3620-ю артиллерийскую базу вооружения.

Решение приняли во время очередного этапа проверки боевой готовности Вооруженных сил Беларуси, говорится в сообщении ведомства в Telegram.

"Меры проверки включают в себя призыв военнообязанных из запаса и боевое слаживание подразделений", - говорится в публикации.

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Ранее Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси заявил, что его страна развернула почти половину армии, "фактически окружила Гродно". Он заявил, страны НАТО активно передислоцирует свои войска к границе с Беларусью.

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