Литва не выдаст Тихановскую белорусскому режиму

Светлана Тихановская / Wikipedia

Литва не выдаст оппозиционерку Светлану Тихановскую Беларуси. Даже несмотря на просьбы Минска об экстрадиции.

Об этом заявил заместитель литовского министра иностранных дел Мантас Адоменас. Он говорит, такое решение не ухудшит отношения с Беларусью, ведь страны и так уже отозвали послов. Об этом передает "5 канал".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Белорусский режим инициировал экстрадицию Тихановской

"Руководство Беларуси хорошо понимает, что любой запрос о выдаче Светланы Тихановской - чисто ритуальное действие. Литва не выдает людей, которые поддаются политическим преследованиям. В Минске прекрасно знают, какой ответ дадим", - сказал Адоменас.

Выдать Тихановську из Литвы несколько дней назад попросил Следственный комитет Беларуси. Прокуратура страны объявила оппозиционерку в международный розыск. Ранее против нее возбудили уголовное дело. Вменяют организацию массовых беспорядков и подготовку к завладению административными зданиями. Также ее обвиняют в создании экстремистской группы с целью захвата власти. Речь идет о Координационном совете. В августе прошлого года, в начале массовых протестов, Минск сам выслал оппозиционерку из страны.

Политический кризис и массовые протесты в Беларуси начались после президентских выборов в начале августа 2020-му. Тогда по сфальсифицированным результатам большинство голосов набрал Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994-го. Протестующие и сейм Литвы убеждены, что победила именно Тихановская. ЕС, США, Канада и Украина не признают легитимности Лукашенко. ЕС и США ввели против белорусского режима санкции.