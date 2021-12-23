Лишь 20% россиян не ностальгируют по СССР

Празднования дня рождения Сталина в Москве / Getty Images

Почти две трети россиян, 62%, сожалеют о распаде СССР.

Больше всех о распаде СССР сожалеют россияне в возрасте 46-60 лет - 82%. Среди россиян старше 60 лет эта доля - 76%. Среди молодёжи 18-30 лет о распаде сожалеют 28%, среди тех, кому 32- 45 лет - 56%. Об этом свидетельствуют данные опроса российского Фонда "Общественное мнение".

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По данным социологов, 21% не сожалеют о распаде СССР. 45% россиян уверены, что Россия проиграла от распада СССР. 32% считают, что выиграла.

Желают воссоздать СССР 52% россиян, 31% - против. 74% уверены, что восстановить ничего невозможно, а 17% считают, что можно.

Вероятность объединения бывших советских республик в обозримом будущем считают возможным 6% россиян. Вероятность объединения большинства бывших республик допускает 10%. В объединение некоторых республик верят 29% россиян. Не верят в объединение 47%.

Опрос провели 10-12 декабря среди 1500 респондентов в 104 населённых пунктах 53 субъектов России.

Президент Владимир Путин заявил, что несколько республик бывшего СССР, среди которых Украина, не вернули зарубежную собственность Советского Союза.