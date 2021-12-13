Путин заявил, что Украина до сих пор не вернула России активы СССР

Під керівництвом Володимира Путіна Росія у 2014 році анексувала український Крим і розпочала війну на Донбасі. Фото: Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что несколько республик бывшего СССР, среди которых есть и Украина, не вернули зарубежную собственность Советского Союза.

Об этом сообщил российский "Интерфакс".

"В 1993 году мы обязались погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала", - сказал Путин.

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Однако Украина является единственной страной на постсоветском пространстве, которая не признала Россию правопреемницей СССР, соответственно – не признала все долги и активі перед нынешней страной-агрессором.

В 1991 году Украина подписала Договор о правопреемничестве. Согласно этому договору - Киев должен погасить 16,37% союзного долга и имеет право на такой же процент собственности СССР.

В декабре 1994 года украинские власти подписали новое соглашение - "нулевой вариант", которое предусматривало отказ Украины от внешних долгов и активов СССР. Однако Верховная Рада до сих пор не ратифицировала документ.

То есть, с юридической точки зрения, Украина до сих пор имеет право претендовать на 16,37% от всех активов Советского Союза. А это – золотовалютный запас, алмазный фонд, активы по долгам, которые другие государства имели перед Советским Союзом.

10 декабря Россия потребовала, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в международной организации. США и НАТО требование отклонили.