Путин заверил Байдена, что не будет продолжать эскалацию по отношению к Украине - Зеленский

Зеленский прокомментировал разговор Байдена и Путина. Фото: Украинская правда

Россия не планирует продолжать военную эскалацию против Украины и новые захваты ее территорий.

В этом глава России Владимир Путин заверил главу Белого дома Джозефа Байдена на онлайн-переговорах, рассказал украинский президент Владимир Зеленский во время интервью телеканалу "1+1".

"Меседж, который я услышал от президента Соединенных Штатов Америки, что Россия заверила США и весь мир, что она не собирается продолжать эскалацию по территориям нашего государства. Мне кажется, что это результат", – отметил Зеленский.

Джо Байден заверил Зеленского в недопустимости обсуждения США с Россией каких-либо компромиссов по Украине, в частности, по неуступлению Украины в НАТО.

Украина вместе с США и партнерами ищут возможность более активно вовлечь Соединенные Штаты в урегулирование российско-украинского конфликта.

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В четверг, 9 декабря, президенты Соединенных Штатов и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели разговор, ранее американский президент поговорил с российским.