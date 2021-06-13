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воскресенье, 13 июня 2021 21:45

Лидеры G7 назвали главные приоритеты для развития мира

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Лидеры G7 назвали главные приоритеты для развития мира
Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему. Фото: Reuters

Лидеры государств Большой семерки на трехдневном саммите в Британии определили шесть приоритетов, которые лягут в основу их совместных глобальных действий для обеспечения процветания планеты. Приоритеты описаны в одобренном коммюнике, текст которого был обнародован в воскресенье, 13 июня.

Первый приоритет - остановить пандемию и подготовиться к будущему, активизировав международные усилия, чтобы вакцинировать весь мир. G7 ставит целью предоставить как можно больше безопасных вакцин как можно большему количеству людей.

Второй приоритет - оживление экономики. Его лидеры G7 хотят реализовать, внедряя планы по восстановлению экономики, основанные на поддержке в размере 12 триллионов долларов, выделенных во время пандемии. Основная цель - способствовать экономическому росту в будущем, с планами, которые создают рабочие места, инвестируют в инфраструктуру, стимулируют инновации, поддерживают людей.

Третий приоритет - обеспечить будущее процветание, выступая за более свободную и справедливую торговлю в рамках реформированной торговой системы, более устойчивую глобальную экономику и более справедливую глобальную налоговую систему.

Четвертый приоритет - защитить планету, поддерживая зеленую революцию, которая создает рабочие места, сокращает выбросы и стремится ограничить повышение глобальной температуры до 1,5 градуса. Пятый приоритет - укрепить партнерские отношения с другими странами по всему миру. Шестой приоритет - воспринимать свои ценности как прочную основу успеха в мире, который постоянно меняется.

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Лидеры государств "Большой семерки" обратились с требованиями к России по решению конфликта на Донбассе.

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Дата
13
июня

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