G7 требует от России вывести войска из Донбасса

G7 обратилась с требованиями к России из-за конфликта в Украине. Фото: DW

Лидеры государств "Большой семерки" обратились с требованиями к России по решению конфликта на Донбассе.

Заявления лидеров опубликовали в воскресенье после обеда, сообщает Европейская правда.

В документе РФ призвали снизить напряженность и действовать в соответствии с ее международными обязательствами, вывести российские войска и технику, размещенные на восточной границе Украины и на Крымском полуострове.

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"Мы остаемся твердо убеждены, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины, а не посредником. Мы подтверждаем нашу поддержку "нормандского процесса" для обеспечения выполнения Минских соглашений, и призываем Россию к конструктивному взаимодействию и подтверждению приверженности перемирию", - говорится в заявлении.

G7 также подтвердила свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

Кроме того, лидеры "Большой семерки" призвали Украину к дальнейшему проведению реформ.

"Мы подтверждаем наши усилия по укреплению демократии и институтов Украины, поощряя к дальнейшему прогрессу в проведении реформ", - говорится в заявлении.

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