Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон считают, что ВОЗ необходимо реформировать. Фото: Reuters

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись в решении реформировать ВОЗ.

Трамп считает, что ВОЗ не предоставила вовремя информацию о коронавирусе, чем повлекла разрушительные потери в США, а также в других странах. Исходя из этого, он заявил о прекращении финансирования организации.

Также Трамп встретился с Макроном и оба пришли к выводу, что ВОЗ необходимо реформировать. Об этом сообщает Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

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"Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в "открытии" мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию", - написал он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения, свыше 193 тыс. человек скончались.