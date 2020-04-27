Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ

 
Ексклюзивы
1/5
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 1782
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Просмотров: 900
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Что делать с долгами за коммунальные услуги - экономист нашел выход
Просмотров: 4437
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
В "Слуге народа" объяснили, почему им добавляют голоса другие фракции
Просмотров: 513
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
Что делать, если вызывают на допрос за пост в соцсети: советы эксперта
2 Просмотров: 819
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
"Папа, это уже конец света?" - как живут люди в сожженных деревнях на Житомирщине
Просмотров: 5418
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
К делу Чорновол есть вопросы - нардеп из "Слуги народа"
1 Просмотров: 1566
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Цены обвалились: почему овощи стоят дешевле всего за 5 лет
Просмотров: 3726
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Приложение "Дия": все, что нужно знать (инструкция)
Просмотров: 4069
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
В партии Зеленского говорят, что не могут отказаться от "Минска"
Просмотров: 486
Фото
Все фото
16
5
4
5
4
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
В Германии устроили массовую акцию протеста против карантина
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Машина есть у каждого - украинка рассказала, как сдать на права в Канаде
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
Отец ошибочно провел в тюрьме 21 год за убийство своих семи детей
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
На границе проверяли банковский счет - украинка о переезде в Канаду
Главный &quot;военно-православный&quot; храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Главный "военно-православный" храм РФ украсили Путиным, Сталиным и непонятными крымскими женщинами
Видео
Все видео
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Водитель миникара более часа отрывался от полицейской погони с шипами и вертолетами
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
Трамп позволил уничтожать иранские катера, если будут мешать
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
"Хоккей - лучший антивирус": у хоккеиста команды Лукашенко обнаружили Covid-19
В РФ бунтуют против карантина
В РФ бунтуют против карантина
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Кашпировского призвали "спасти мир", а он рассказал о плюсах коронавируса
Интервью
1/5
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1296
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Когда одежду шьют люди, которые вчера делали колбасу, — это не индустрия — Андре Тан
Просмотров: 8928
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
Год Зеленского: наблюдаем усиление влияния Авакова
2 Просмотров: 3960
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
"На стоит вкладывать в недвижимость" - как украинцам подготовиться к кризису
Просмотров: 5823
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Власть не реагирует на появление нелегальных заправок - эксперт
Просмотров: 720
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
26 апреля 2020
1 Просмотров: 1017
Вовина тисяча
– На Юліну тисячу я в санаторій з'їздила, на Вітіну – чоловік поросят купив. А на Вовину що? Хіба то гроші зараз? – каже ...
понедельник, 27 апреля 2020 13:26

Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ

  Комментировать
Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон считают, что ВОЗ необходимо реформировать. Фото: Reuters

Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон сошлись в решении реформировать ВОЗ.

Трамп считает, что ВОЗ не предоставила вовремя информацию о коронавирусе, чем повлекла разрушительные потери в США, а также в других странах. Исходя из этого, он заявил о прекращении финансирования организации.

Также Трамп встретился с Макроном и оба пришли к выводу, что ВОЗ необходимо реформировать. Об этом сообщает Twitter представителя Белого дома Джадда Дира.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию

"Президент Трамп и президент Макрон обсудили положительное развитие событий в борьбе с пандемией коронавируса и прогресс в "открытии" мировых экономик. Лидеры выразили надежду, что вскоре будет созвана пятерка постоянных (членов СБ ООН), чтобы обсудить ответ ООН на пандемию", - написал он.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции Covid-19 пандемией.

По последним данным, в мире зафиксировано более 2,8 млн случаев заражения, свыше 193 тыс. человек скончались.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Лидеры 2 мировых государств согласись в необходимости реформировать ВОЗ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
апреля

2 места в самолете обошлись в более $100 тыс.

В Украине разместили российский флот

Анонсировали первый массовый компьютер с мышкой

Произошла крупнейшая катастрофа на речном транспорте

Первые подгузники надевали космонавтам

Экс-министра обвинили в убийстве

Самое читаемое
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
Фото горячей теннисистки, которая первой снялась в Playboy
11
 Просмотров: 114098
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина
В России ветром снесло мост, на котором пиарилась подруга Путина 1 Просмотров: 13446
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария
Бездыханные тела лежали на дороге: произошла жуткая авария 1 Просмотров: 10836
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
Гороскоп на 27 апреля - 3 мая: на какие знаки ждет абсолютный успех
 Просмотров: 7947
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
Украинская звезда Playboy полностью разделась для пикантной фотосессии
7
 1 Просмотров: 5706
Мир
Отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии
Отели откажутся от шведского стола после окончания пандемии Просмотров: 234
Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию
Первая страна СНГ выходит из карантина и дважды выплатит гражданам компенсацию 1 Просмотров: 738
США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн
США, Китай, Индия, Россия и другие страны только в прошлом году вложили в оборону почти $2 трлн Просмотров: 207
Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор
Как древние римляне сортировали и повторно использовали мусор Просмотров: 243
Нефть дешевеет: почему котировки падают
Нефть дешевеет: почему котировки падают Просмотров: 333
Больше всего комментируют
6
РФ прислала в Чехию спецагента с ядом после демонтажа советского памятника - СМИ
4
Порошенко, Воронченко и Турчинова хотят обвинить в госизмене - Ляшко
3
В ГБР прояснили ситуацию с подозрениями Порошенко, Турчинову и Воронченко
3
Без кредита МВФ Украина будет вынуждена остановить все социальные выплаты - Южанина
3
Саакашвили назвал Ермака другом
Голосов: 2247
Голосование Как оцениваете год президентства Зеленского?
  • Никак. Прошло мало времени, чтобы давать оценку
  • Украина начала дрейфовать в сторону России
  • Управляет страной не президент, а его окружение и олигархи
  • Топчемся на месте. Изменений нет
  • Реформы стартовали. Результат будет со временем
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua