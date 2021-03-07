Личные самолеты королевы Елизаветы продадут: экономлять

Елизавета II лишится своих самолетов из-за сокращения расходов на оборону. Фото: Reuters

Члены королевской семьи Великобритании лишатся личных самолетов из-за сокращения оборонных расходов.

Королева будет иметь только вертолет AW-109. Предполагают, что Елизавета II будет делить самолет с премьером Борисом Джонсоном, пишет The Telegraph.

Официальный парк самолетов королевы продадут. 4 лайнера BAE-146 выведут из состава ВВС в следующем году. В правление королева впервые останется без персонального самолета.

Самолет Джонсона RAF Voyager ранее был задействован как дозаправщик в воздухе. В 2016 его модернизировали и стали использовать для поездок руководства страны. На борту оборудовали кабинет, установили около 60 кресел бизнес-класса и 100 эконом-класса. Установили противоракетную систему.

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Вертолет AW-109 королева продолжит использовать.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила мальчика. Ее муж Джек Бруксбенк присутствовал на родах, говорится на официальной странице королевской семьи.