Личные самолеты королевы Елизаветы продадут: экономлять

 
Ексклюзивы
1/5
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Как бросить работу и начать путешествовать. Опыт украинки из Нидерландов
Просмотров: 135
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
"Наркотики пришли после смерти родителей. Потерял все людское" - в мастерской работают бывшие зависимые
Просмотров: 1071
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Депутаты Коломойского перейдут под крыло Ахметова
Просмотров: 1269
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 1332
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1998
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 486
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3654
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 918
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1333
Фото
Все фото
4
5
5
8
5
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Автобус резали, чтобы достать людей: рассказали, как спасали украинцев после ДТП в Польше
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Смертельная авария с украинцами в ​​Польше: все, что известно
Скорость резко упала: сообщили версии аварии с украинским автобусом в Польше
Скорость резко упала: сообщили версии аварии с украинским автобусом в Польше
Видео
Все видео
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
Секс-кукла с искусственным интеллектом сможет распознавать лица
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
С фермы массово сбежали крокодилы. Сколько именно - никто не знает
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
Мужчина палкой прогнал 5-метрового крокодила
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В России ремонтники кинули водонапорную башню на свой УАЗ: эпическое видео
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
В университете обвалилось ограждение на 5 этаже: разбились студенты
Интервью
1/5
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Закон о коллаборационистов вреден для крымчан - правозащитница
Просмотров: 333
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Украина не готова судить военных-дезертиров и полицейских-предателей
Просмотров: 360
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Covishield отличается от AstraZeneca только водой
Просмотров: 585
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 288
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1053
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
05 марта 2021
Просмотров: 414
Бамбуковий гай
Щороку з настанням весни мені щось відкривається. Якісь приховані знання про себе, пульсуюча правда, що не лише ріже очі, а й змушує переоцінити все ...
воскресенье, 07 марта 2021 13:23

Личные самолеты королевы Елизаветы продадут: экономлять

  Комментировать
Личные самолеты королевы Елизаветы продадут: экономлять
Елизавета II лишится своих самолетов из-за сокращения расходов на оборону. Фото: Reuters

Члены королевской семьи Великобритании лишатся личных самолетов из-за сокращения оборонных расходов.

Королева будет иметь только вертолет AW-109. Предполагают, что Елизавета II будет делить самолет с премьером Борисом Джонсоном, пишет The Telegraph.

Официальный парк самолетов королевы продадут. 4 лайнера BAE-146 выведут из состава ВВС в следующем году. В правление королева впервые останется без персонального самолета.

Самолет Джонсона RAF Voyager ранее был задействован как дозаправщик в воздухе. В 2016 его модернизировали и стали использовать для поездок руководства страны. На борту оборудовали кабинет, установили около 60 кресел бизнес-класса и 100 эконом-класса. Установили противоракетную систему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Британская королева ищет менеджера Instagram-страницы

Вертолет AW-109 королева продолжит использовать.

Внучка британской королевы Елизаветы II принцесса Евгения родила мальчика. Ее муж Джек Бруксбенк присутствовал на родах, говорится на официальной странице королевской семьи.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Личные самолеты королевы Елизаветы продадут: экономлять». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
марта

Умер самый верный пес в мире

В Киевском метрополитене появилась новая станция метро

Самое читаемое
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка
Крокодил проглотил 8-летнего ребенка Просмотров: 16029
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
Актриса в чулках и голые модели. Какими фото щеголяют звезды
5
 Просмотров: 13366
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
Смертельный рейс из Польши в Украину: последние новости по делу
5
 Просмотров: 12636
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
Гороскоп на 6-7 марта: чем порадуют первые выходные весны
 Просмотров: 8451
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
Показали, как выглядит оккупированный Донецк
4
 Просмотров: 8100
Мир
В Абхазии задержали террориста ДНР
В Абхазии задержали террориста ДНР 1 Просмотров: 459
Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы
Двум украинским хакерам грозит до 20 лет тюрьмы Просмотров: 108
Беларусь и Россия проведут военные учения
Беларусь и Россия проведут военные учения Просмотров: 108
Масштабную акцию противников коронавирусных ограничений разогнали
Масштабную акцию противников коронавирусных ограничений разогнали Просмотров: 234
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
Папа Франциск прибыл в бывшую столицу ИГИЛ
4
 Просмотров: 414
Больше всего комментируют
6
Офис Зеленского просил у британской разведки помочь помешать выходу фильма о "вагнеровцах" - СМИ
3
За решением суда по поводу Стерненко могут стоять заказчики - Данилов
3
Зеленский поблагодарил США
3
В "Слуге народа" прокомментировали санкции против Коломойского
1
Что отличает украинцев от русских и европейцев
Голосов: 303
Голосование Какое место займёт сборная Украины по футболу в отборе на Кубок мира-2022?
  • 1) первое
  • 2) второе
  • 3) третье
  • 4) четвёртое
  • 5) пятое
Просмотреть