Лавина сошла на туристов: под снегом несколько домов

В Норильске сошла лавина. Фото: ТСН

Снежная лавина обрушилась на домики в районе горнолыжного комплекса "Гора отдельная" в Красноярском крае РФ.

Лавина сошла на четыре гостевых домика на территории горнолыжного курорта в Норильске. В одном из них находятся четыре человека, в том числе и двое детей, сообщают росСМИ.

Преслужба МЧС России сообщает о пяти засыпанных домиках. Под снегом могут находиться пять человек.

Объем снежной массы пока неизвестен. К месту происшествия направлены силы Сибирского регионального поисково-спасательного отряда: 50 человек и три единицы техники.

На месте происшествия находятся представители спасательных служб и другие очевидцы. Также видны обломки зданий, оказались под снежными завалами.

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Напомним, в Карпатах тоже начался лавиноопасный сезон.