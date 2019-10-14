Курды уговорили правительство Асада защитить их от турецкой армии

Сирийская армия вошла в приграничные города. Фото: "Главком"

Сирийские курды договорились с правительством президента Башара Асада, чтобы тот остановил Турцию на севере Сирии.

Договорились после того, как США объявили, что быстро выведут с севера Сирии остаток своих военных, сообщает Reuters.

Курды негативно восприняли решение Вашингтона. Они боролись с террористами и деловые с 2014 года в партнерстве с Вашингтоном.

В понедельник сирийские государственные СМИ сообщили, что правительственные войска Башара Асада вошли в город на стратегически важном шоссе М4 Тель-Тамер. Шоссе проходит с востока на запад вдоль границы с Турцией.

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Курдский чиновник заявил, что по соглашению с Дамаском сирийские правительственные войска должны войти в приграничные районы от города Манбиж на западе до города Дерик, в 400 километрах к юго-западу. Курды заявили, что соглашение ограничивается размещением армии вдоль границы. Обе стороны обсудят политические вопросы позже.

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прекратить наступление турецких сил в северо-восточной части Сирии.