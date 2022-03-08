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вторник, 08 марта 2022 15:06

Крупнейшие криптобиржи накажут Россию

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Крупнейшие криптобиржи накажут Россию
Криптобиржи не будут обслуживать россиян. Фото: Pexels

Большие криптобиржи перестают обслуживать пользователей из РФ.

Об этом написал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Крупнейшая криптобиржа Binance с 9 марта больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории России.

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Coinbase заблокировала 25 тыс. кошельков, связанных с россиянами. Это одна из самых крупных криптовалютных бирж и единственная криптокомпания, представленная на рынке NASDAQ.

Путинская партия "Единая Россия" предлагает национализировать имущество компаний, объявляющих о закрытии производств в России из-за войны в Украине. Мероприятие развязало против России санкционную войну, в которую включились как правительства, так и частные компании, заявил секретарь генерального совета "Единой России" Андрей Турчак.

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