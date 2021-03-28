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воскресенье, 28 марта 2021 09:40

"Кровавейший день" - военные убили 90 демонстрантов, в том числе детей

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&quot;Кровавейший день&quot; - военные убили 90 демонстрантов, в том числе детей
Во время протестов в Мьянме уже погибли более 400 человек. Фото: Reuters

Суббота, 27 марта, стала самым кровавым днем с начала митингов против государственного переворота в Мьянме.

Военные застрелили около 90 митингующих, пишет Reuters. Разгон демонстраций с расстрелом ее участников произошел в День вооруженных сил.

Среди погибших был 5-летний ребенок. В Янгоне от пуль умерли по меньшей мере 24 демонстранта. Также протестующих застрелили в регионах Сагаин, Лашио и Баго.

Между тем одна из этнических вооруженных групп Мьянмы заявила, что захватила армейский пост недалеко от границы с Таиландом, убив 10 человек.

По разным данным, во время протестов в Мьянме уже погибли более 400 человек.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот.

Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

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Дата
28
марта

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