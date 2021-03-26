Во время протестов убили более 320 человек. 2 страны ввели санкции

США и Великобритания решили ужесточить санкции против самопровозглашенных властей Мьянмы. Фото: Reuters

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 320 демонстрантов.

Число арестованных в ходе многочисленных акций возросло до 3 тыс. человек, передает Reuters.

25 марта массовые протесты продолжались во многих городах, а также в финансовой столице страны - Янгоне. Силовики продолжают убивать и задерживать протестующих. Правоохранители застрелили 9 демонстрантов прямо во время акций.

В ответ на это США и Великобритания решили усилить санкции против самопровозглашенной власти Мьянмы. Вашингтон ввел ограничения против 2 компаний, которые являются частью контролируемой военными сети. Против одной из них ввела санкции и Великобритания.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.