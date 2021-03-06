Крокодил проглотил 8-летнего ребенка

Местные жители нашли 6-метрового крокодила и разрезали его / viralpress.com

Крокодил целиком проглотил 8-летнего мальчика, когда тот плавал в реке со своим младшим братом. На ребенка напали в индонезийской провинции Восточный Калимантан.

Отец погнался за животным и бил его голыми руками, но не смог спасти ребенка. Местные жители нашли 6-метрового крокодила на следующий день и разрезали его. Спасатели извлекли тело малыша с живота крокодила, когда семья жертвы смотрела и плакала. Об этом пишет Daily Star.

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Дети знали, что в реке бывают крокодилы. Однако часто ходили к ней, чтобы искупаться и набрать воды для приготовления пищи.

В 2018-м жители индонезийской деревни, вооруженные ножами, молотками и дубинками, зарезали 292 крокодила в отместку за смерть человека, убитого рептилией на одной из местных ферм.

Глава Агентства по охране природных ресурсов Индонезии сказал тогда, что 48-летняя жертва проникла на крокодиловую ферму и, видимо, собирала траву в качестве корма для своих животных, когда на мужчину напали рептилии. После похорон на ферму вошли жители села и убили всех крокодилов. В 2013-м эта ферма получила лицензию на разведение морских и новогвинейских крокодилов в охраняемых условиях, а также на вылов некоторых животных. Но одним из условий было то, чтобы рептилии не беспокоили местную общину.