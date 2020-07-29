Кризис в Nissan: упали акции и мировые продажи автокомпании

Акции Nissan упали. Фото: Reuters

Акции автомобильной компании Nissan упали на 10% после прогнозов о рекордных годовых потерях из-за пандемии. Также в последние месяцы упали мировые продажи компании.

Второй по величине производитель автомобилей в Японии ожидает эксплуатационные убытки в размере 4,5 млрд долларов, пишет BBC.

Отмечается, что эти прогнозы хуже, чем ожидалось. Мировые продажи Nissan упали на 48% в период с апреля по июнь, поскольку они сократились вдвое в Северной Америке и на 40% в Китае. Компания прогнозирует, что ее продажи будут самыми низкими за последние десять лет.

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"Перспективы рынка остаются неопределенными, и мы можем увидеть дальнейшее ухудшение спроса из-за возможной второй волны пандемии", - сказал инвесторам исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Он также заявил, что компания не будет выплачивать дивиденды акционерам в этом году.

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