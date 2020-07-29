Кризис в Nissan: упали акции и мировые продажи автокомпании

 
Ексклюзивы
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 2340
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 702
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
1 Просмотров: 720
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1080
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 873
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
1 Просмотров: 4518
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
2 Просмотров: 2358
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7848
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 1008
Фото
Все фото
3
7
9
6
9
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Поезд сошел с рельсов на мосту и загорелся
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Королевскую свадьбу посмотрели миллиард людей
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Последняя картина Ван Гога: ученые нашли место, которое изобразил художник
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Цены на продукты не меняются годами – украинка о жизни в Китае
Видео
Все видео
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
NASA запускает вертолет и марсоход для поиска жизни на Красной планете
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Россия отправила наемников, чтобы сорвать выборы в Беларуси - БелТа
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Впервые в истории: начинается сборка крупнейшего в мире термоядерного реактора
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Видео с пляжа поразило сеть: как люди отдыхают во время карантина
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Интервью
1/5
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
7 Просмотров: 2340
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 594
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 522
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 459
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 90
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
четверг, 30 июля 2020 18:57

Кризис в Nissan: упали акции и мировые продажи автокомпании

1 Комментировать
Кризис в Nissan: упали акции и мировые продажи автокомпании
Акции Nissan упали. Фото: Reuters

Акции автомобильной компании Nissan упали на 10% после прогнозов о рекордных годовых потерях из-за пандемии. Также в последние месяцы упали мировые продажи компании.

Второй по величине производитель автомобилей в Японии ожидает эксплуатационные убытки в размере 4,5 млрд долларов, пишет BBC.

Отмечается, что эти прогнозы хуже, чем ожидалось. Мировые продажи Nissan упали на 48% в период с апреля по июнь, поскольку они сократились вдвое в Северной Америке и на 40% в Китае. Компания прогнозирует, что ее продажи будут самыми низкими за последние десять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

"Перспективы рынка остаются неопределенными, и мы можем увидеть дальнейшее ухудшение спроса из-за возможной второй волны пандемии", - сказал инвесторам исполнительный директор Nissan Макото Учида.

Он также заявил, что компания не будет выплачивать дивиденды акционерам в этом году.

В Украине начались продажи электрокара Skoda Vision iV - прошлогоднего прототипа кроссовера. Однако его невозможно купить.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Кризис в Nissan: упали акции и мировые продажи автокомпании». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
30
июля

После убийства ребенка приняли закон против педофилов

Самое читаемое
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев
Сообщили условия открытия границ ЕС для украинцев Просмотров: 17883
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу
Когда украинцы смогут свободно ездить в Европу Просмотров: 6777
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты
Пенсия вырастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты Просмотров: 6345
К Минску стягивают войска
К Минску стягивают войска Просмотров: 6003
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области
Часть Украины накроют грозы: синоптики назвали области Просмотров: 5112
Мир
Трамп просит перенести президентские выборы из-за эпидемии
Трамп просит перенести президентские выборы из-за эпидемии Просмотров: 297
Ученые раскрыли тайну древнего храма
Ученые раскрыли тайну древнего храма Просмотров: 324
Марс и Землю соединят "межпланетным грузовиком"
Марс и Землю соединят "межпланетным грузовиком" Просмотров: 270
Санкции против руководства Северной Кореи приняли в ЕС
Санкции против руководства Северной Кореи приняли в ЕС Просмотров: 54
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
Все было в присутствии ребенка: новые подробности расчленения тела рэпера из Украины
3
 Просмотров: 1728
Больше всего комментируют
7
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
4
Розыск полтавского террориста: озвучили неожиданную версию
3
Федыне вручили обвинительный акт по делу об угрозах президенту
2
Новый полицейский скандал: на издевательства в отделении пожаловался ветеран АТО
1
"Искать меньших партнеров" - что надо Украине для победы в войне
Голосов: 310
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua