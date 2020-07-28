В Украине разместили объявления об авто, которое невозможно купить

Фото: AUTO.RIA

В Украине начались продажи электрокара Skoda Vision iV - прошлогоднего прототипа кроссовера.

Соответствующее объявление появилось на портале по продаже машин AUTO.RIA.

За автомобиль просят $61 401. Это 1 663 235 грн. Кроме описания всех технических характеристик, на портале также разместили фото транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

Однако Skoda Vision iV является исключительно концептуальным автомобилем. Его создали в единственном экземпляре без возможности покупки.

Продавец отметил, что транспорт оборудован полноприводной силовой установкой мощностью 306 л. с. и аккумуляторной батареей с емкостью 83 кВт/ч.

Прототип является предшественником Skoda Enyaq iV, который появится на рынке в следующем году. Будущая новинка с идентичными характеристиками будет способна проехать до 450 км на одном заряде.

Новый электрокар Porsche Taycan покоряет Украину.