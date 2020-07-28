 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 594
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 432
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 972
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 828
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4428
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2331
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 981
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 720
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
4
3
1
25
7
В Украине разместили объявления об авто, которое невозможно купить
В Украине разместили объявления об авто, которое невозможно купить
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
Будущее близко - огромные самосвалы будут ездить Еристовским карьером без водителей
&quot;Назад в будущее&quot;, &quot;Охотники за привидениями&quot; и &quot;Бэтмен&quot; - продают уникальные авто из известных фильмов
"Назад в будущее", "Охотники за привидениями" и "Бэтмен" - продают уникальные авто из известных фильмов
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
Электрический кроссовер Nissan Ariya полностью рассекретили
Видео
Все видео
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Российское качество впечатляет - кабриолет ВАЗ развалился в первые секунды движения
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Infiniti покидает Европу, но активизируется в Украине
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
Показали тюнингованный Ford Mustang в стиле Hello Kitty
Интервью
1/5
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 162
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 432
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 774
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 450
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1359
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
28 июля 2020
Просмотров: 9
Давай пограємо
– Цілую в шийку, приспускаю бретельку, пещу руками перса. Ти стогнеш і вигинаєшся, як змія, – чоловік років 50 говорить по смартфону ...
вторник, 28 июля 2020 16:09

В Украине разместили объявления об авто, которое невозможно купить
4

  Комментировать

Skoda Vision iV
Фото: AUTO.RIA
Концептуальный автомобиль Skoda Vision iV
Концептуальный автомобиль Skoda Vision iV
Концептуальный автомобиль Skoda Vision iV

В Украине начались продажи электрокара Skoda Vision iV - прошлогоднего прототипа кроссовера.

Соответствующее объявление появилось на портале по продаже машин AUTO.RIA.

За автомобиль просят $61 401. Это 1 663 235 грн. Кроме описания всех технических характеристик, на портале также разместили фото транспортного средства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом

Однако Skoda Vision iV является исключительно концептуальным автомобилем. Его создали в единственном экземпляре без возможности покупки.

Продавец отметил, что транспорт оборудован полноприводной силовой установкой мощностью 306 л. с. и аккумуляторной батареей с емкостью 83 кВт/ч.

Прототип является предшественником Skoda Enyaq iV, который появится на рынке в следующем году. Будущая новинка с идентичными характеристиками будет способна проехать до 450 км на одном заряде.

Новый электрокар Porsche Taycan покоряет Украину.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине разместили объявления об авто, которое невозможно купить». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
июля

Перед смертельным землетрясением куры отказывались есть

Без крыши и с Лениным - как менялся Киевский университет за 185 лет

День святого Владимира: что нельзя делать этого дня

Солдатам запретили отступать

Война началась с выстрела студента

Единственный сын Владимира Винниченко умер младенцем

Золотая лихорадка привлекла дезертиров и преступников

Назвали симптом смертельного гепатита

Самое читаемое
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 26478
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам
Польша подсчитала количество виз, которые выдала украинцам Просмотров: 13554
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 13392
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото
Певица Анна Седокова поражает откровенными фото Просмотров: 10359
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
Пышногрудая модель поделилась фото с отдыха на Ибице
20
 Просмотров: 8739
Авто
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом
Назвали лучшие подержанные авто с большим пробегом Просмотров: 1098
Новый электрокар Porsche Taycan покоряет украинцев
Новый электрокар Porsche Taycan покоряет украинцев Просмотров: 63
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто
ЗАЗ будет производить новое бюджетное авто Просмотров: 3268
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
Полиция назвала лидеров скоростных антирекордов
3
 Просмотров: 765
Какие авто быстрее всех теряют в цене
Какие авто быстрее всех теряют в цене Просмотров: 2736
Больше всего комментируют
22
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
15
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
8
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
4
России грозит отключение от мировой банковской системы - посол
3
Боевики в первые часы нарушили режим перемирия на Донбассе
Голосов: 15166
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua