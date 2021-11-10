Кризис на границе: литовские войска будут открывать огонь только если полезут "зеленые человечки"

Литовские офицеры на границе не использовали оружие. Фото: Reuters

Литовские военные откроют огонь на границе только в случае атаки с оружием.

Будут стрелять, если через границу перейдут "зеленые человечки", сказал замминистра МИД Литвы Мантас Адоменас в эфире "Эхо Москвы".

Он сказал, что нелегальные мигранты не ведут себя агрессивно. Курды имеют при себе лопаты и топоры, но они не пытаются использовать их как оружие.

"Единственные агрессивные в этом случае – это белорусские пограничники, которые угрожают курдам, которые пытаются уходить, осознав, что они не смогут легко проникнуть в ЕС", – говорит Адоменас.

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Литовские офицеры пока не применяли оружие.

В Литве правительство одобрило предложение министерства внутренних дел о введении чрезвычайного положения в районах у границы с Беларусью. Окончательное решение должен принять Сейм.