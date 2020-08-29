Кремль признал победу Лукашенко на выборах в Беларуси

Путин признал выборы в Беларуси. Фото: pexels.com

Президент России Владимир Путин признал легитимность выборов в Беларуси.

"Мы исходим из того, что выборы состоялись. Я сразу это сделал. Мы признали их легитимность. Я поздравил Александра Григорьевича Лукашенко с победой на этих выборах", - сказал Путин в интервью телеканалу "Россия-1".

Он заявил, что в мире вообще нет ничего идеального, когда говорил о выборах.

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"Белорусские власти пригласили БДИПЧ ОБСЕ принять участие в контроле за выборами. Что же они не приехали? И это сразу нас наводит на мысль о том, что уже была, собственно говоря, заготовленная позиция относительно результатов этих выборов. Поэтому кто-то может сомневаться в результатах, но у меня есть все основания сомневаться в том, что те, кто сомневаются, были абсолютно честны", - сказал Путин.

После выборов президента Беларуси, победу на которых ЦИК отдала Александру Лукашенко, в белорусских городах поднялась волна антиправительственных протестов и забастовок. Белорусы требуют свержения режима Лукашенко. В то же время белорусский диктатор договорился с Путиным о том, что РФ по первому запросу предоставит помощь для обеспечения безопасности в Беларуси.