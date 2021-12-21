Кремль придумал "страшилку" об американцах с химоружием в Украине

В Украине против Шойга возбуждено уголовное дело за военные преступления. Фото: Reuters

Министр обороны страны-агрессора РФ Сергей Шойгу заявил, что на Востоке Украины находятся 120 сотрудников американских частных военных компаний, которые привезли химическое оружие и готовят провокацию.

Об этом сообщило российское РБК.

"Для совершения провокации в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервы неустановленного химического компонента", - заявил Шойгу на совещании с участием президента РФ Путина.

Российский министр заявил, что американцы "оборудуют огневые объекты в жилых домах и на социально значимых объектах, осуществляют подготовку украинских сил к проведению специальных операций и активным боевым действиям".

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Также заявил, что НАТО перебрасывает войска на "восточный фланг", в том числе с территории США, и привлекает к военной активности Украину, Молдавию и Грузию.

В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное производство по Шойгу за совершение преступлений против основ национальной безопасности. В июле этого года СБУ вызывала российского министра для вручения подозрения в создании незаконных военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей.