СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу для вручения подозрения

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в создании незаконных военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей.
Также украинские правоохранители хотят провести с министром следственные (процессуальные) действия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Министр должен прибыть 20 июля в Мариуполь.
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Также на вручение подозрения в Мариуполь вызвали российского бизнесмена Константина Малафеева.
Министр обороны России Сергей Шойгу обязал военных выучить статью российского президента Владимира Путина об Украине. Публикацию включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовки.
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