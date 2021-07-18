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воскресенье, 18 июля 2021 12:32

СБУ вызвала министра обороны РФ Шойгу для вручения подозрения

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  Шойгу вызвали на вручение подозрения в Мариуполь. Фото: DW
Шойгу вызвали на вручение подозрения в Мариуполь. Фото: DW

Служба безопасности Украины вызвала министра обороны России Сергея Шойгу для вручения письменного подозрения в создании незаконных военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей.

Также украинские правоохранители хотят провести с министром следственные (процессуальные) действия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Повестку подписал старший следователь Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. Министр должен прибыть 20 июля в Мариуполь.

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Также на вручение подозрения в Мариуполь вызвали российского бизнесмена Константина Малафеева.

  Повестка в следственный отдел управления СБУ в Мариуполе. Фото: СБУ
Повестка в следственный отдел управления СБУ в Мариуполе. Фото: СБУ

Министр обороны России Сергей Шойгу обязал военных выучить статью российского президента Владимира Путина об Украине. Публикацию включили в качестве одной из обязательных тем для занятий с военнослужащими по военно-политической подготовки.

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Дата
18
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