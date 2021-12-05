Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев

В США обнародовали список самых оригинальных имен для домашних любимцев 2021 года. Фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки тема пандемии коронавируса повлияла на выбор кличек для домашних питомцев.

В 2021 году американцы называли кошек и собак Ковидом и Зумом. Последняя кличка в честь сервиса для удаленного обучения и работы Zoom, говорится в сюжете ТСН.

Выбирали имена также в честь Covid-вакцин и врачей. Называли любимцев Пфайзером и фамилией главного инфекциониста США, врача Фаучи.

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В уходящем году американцы давали животным клички в честь актеров, персонажей из сериалов, певцов.

В списке популярнейших кличек оказались имена персонажей из сериала "Бриджертоны" и певцов корейской группы BTS.

Называли кошек и собак в честь певицы Бритни Спирс. Таким образом американцы поддерживали артистку, которая в этом году ушла из-под опеки отца.

Определили победителя премии Комедийной фотографии дикой природы 2021. Им стал Кен Дженсен из Англии. На его фотографии под названием "Ой!" изображен самец обезьяны, сидящий на тросе и издающий выразительные эмоции. Это фото и работы других финалистов – по ссылке.