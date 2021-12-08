Косово заявило о намерении вступить в ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
На Главпочтамте открыли Новогоднюю резиденцию и обещают подарки за письма
Просмотров: 153
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Историк объяснил, что делает украинских политиков "лузерами"
Просмотров: 225
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Амбициозных показателей нет и бессмысленная социальная политика: эксперты оценили бюджет на 2022 год
Просмотров: 378
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Маршрутку затянуло под прицеп и смяло: вспоминаем самые кровавые аварии за последние десятилетие
Просмотров: 1782
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Зеленский "замочил" Медведчука и сам превращается в олигарха - Николов
Просмотров: 1908
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Байден говорит о расплате России за возможную новую агрессию против Украины - обзор мировой печати
Просмотров: 1242
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
"Жене писали на дверях "бандеровка": Методий Волынец 11 лет провел в советских лагерях
Просмотров: 963
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Коломойский руками Зеленского создает проблемы Ахметову: почему началась и чем закончится война президента с олигархом
Просмотров: 2250
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Самый длинный рейд в истории и самое большое количество женщин: 30 поразительных фактов о ВСУ
Просмотров: 2826
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
"Пуля вошла в правый глаз. Металлическая пластина закрывает пол черепа": как среди гор реабилитируют ветеранов
Просмотров: 7488
Фото
Все фото
3
12
4
4
5
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мужчина потратил $330 тыс. и восемь лет на игрушечную железную дорогу
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Мощное извержение вулкана Семеру: возросло число погибших
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Полицейский автомобиль въехал в толпу митингующих в столице Мьянмы
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Эстонские военные будут помогать полякам на границе
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Любовница бывшего испанского короля шантажировала и получила $6,1 млн
Видео
Все видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
"Украина агрессивно себя ведет", "Путин охраняет от украинцев" - миф о "братских" россиянах развеяли одним видео
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Выпустили трейлер новой части "Матрицы"
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Разбитый "к счастью" кокос о новую дорогу, сделал в ней яму
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Митинг антивакцинаторов разгоняли водометами
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Ковид и Пфайзер: определили самые оригинальные имена для домашних питомцев
Интервью
1/5
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3222
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 5661
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Угрожают расправой, запретом выезда за границу, лишением родительских прав: коллекторы игнорируют закон
Просмотров: 1233
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 3888
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 918
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 декабря 2021
Просмотров: 774
Не хотіли образити
"Я поважаю людей, які справді згадують жертв Голодомору й запалюють свічку. Але щиро. І не кричать, які вони правильні, а після сторіз зі свічкою ...
среда, 08 декабря 2021 11:28

Косово заявило о намерении вступить в ЕС

  Комментировать
Косово заявило о намерении вступить в ЕС
Мремьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: Reuters

Косово заявило о своем намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом идет речь в заявлении по итогам заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.

Заседание проходило в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это нечто большее, чем Украина" - Блинкен высказался о конфликте Запада с Россией

Участники встречи акцентировали на важности диалога между Приштиной и Белградом, целью которого является нормализация отношений между двумя странами.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждый своим европейским путем", — говорится в заявлении.

США в конце сентября призвали ЕС ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил и. о. заместителя госсекретаря по вопросам Южной и Центральной Европы Габриэль Эскобар.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Косово заявило о намерении вступить в ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
декабря

В церкви трагически погибли верующие

ВАР украл победу "Динамо" над "Бенфикой"

Самое читаемое
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
Погибших уже 13: показали кадры столкновения маршрутки с грузовиком
10
 Просмотров: 42356
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
Ехали с кладбища. Домой было несколько километров: подробности гибели отца с сыновьями
5
 Просмотров: 13752
В России морозы побили рекорд за 128 лет
В России морозы побили рекорд за 128 лет Просмотров: 9684
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
Собрали более 21 тыс. подписей. В сети хотят запретить интервью Уилла Смита
5
 Просмотров: 7641
&quot;По-русски разговаривай. Ты что, хамло?&quot;: таксист прогнал пассажиров-украинофобов
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
 4 Просмотров: 7587
Мир
Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии
Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии Просмотров: 144
Саакашвили хотели наказать за сломанную деталь
Саакашвили хотели наказать за сломанную деталь Просмотров: 252
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины
Байден назвал Путину два варианта относительно Украины Просмотров: 2169
Глава генштаба Индии разбился в авиакатастрофе
Глава генштаба Индии разбился в авиакатастрофе Просмотров: 207
Как мир готовится к Рождеству - фото
Как мир готовится к Рождеству - фото
16
 Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
Денисова хочет закрыть "Миротворец", который запретили в России
8
Порошенко очертил "красные линии" для разговора Байдена с Путиным
4
"По-русски разговаривай. Ты что, хамло?": таксист прогнал пассажиров-украинофобов
4
Зеленский приехал на "передок" к воинам
4
Подозреваемый в $150 тыс. взятки экс-судья Чаус оглох - суд перенесли
Голосов: 3156
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть