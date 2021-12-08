Косово заявило о намерении вступить в ЕС

Мремьер-министр Косово Альбин Курти. Фото: Reuters

Косово заявило о своем намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

Об этом идет речь в заявлении по итогам заседания Совета стабилизации и ассоциации между ЕС и Косово.

Заседание проходило в Брюсселе с премьер-министром Косово Альбином Курти.

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Участники встречи акцентировали на важности диалога между Приштиной и Белградом, целью которого является нормализация отношений между двумя странами.

"Это крайне важно для того, чтобы Косово и Сербия продвигались каждый своим европейским путем", — говорится в заявлении.

США в конце сентября призвали ЕС ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан. Об этом заявил и. о. заместителя госсекретаря по вопросам Южной и Центральной Европы Габриэль Эскобар.