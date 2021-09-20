США призвали Евросоюз ускорить расширение

США надеются помочь обеим сторонам "вернуться в нужное русло". Фото: DW

Соединенные Штаты Америки призвали Евросоюз ускорить процесс расширения в отношении Западных Балкан.

Об этом заявил новый и.о. заместителя госсекретаря США по вопросам Южной Центральной Европы Габриэль Эскобар, сообщает EUObserver.

"Вернуться на 20 лет назад и увидеть, что на этом фронте не было большого прогресса, дало немного разочарования. Мы бы хотели видеть быструю интеграцию", - сказал Эскобар.

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По его словам, и ЕС, и страны Западных Балкан (Северную Македонию, Албанию, Сербию, Косово, Черногорию и Боснию и Герцеговину) имеют проблемы, которые необходимо преодолеть, чтобы сделать интеграцию реальностью.

Эскобар выразил надежду, что участие Америки "поможет обеим сторонам вернуться в нужное русло".

В 2021 году Болгария заблокировала начало переговоров о вступлении в ЕС с Северной Македонией через языковый спор и исторические претензии. Правила ЕС требуют консенсуса всех 27 членов по многим важным вопросам, включая расширение. Поскольку заявка Албании на вступление в ЕС будет рассматриваться совместно с Северной Македонией, вето коснулось и Тираны.