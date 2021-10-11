Космические полеты в 2024 году уже можно купить за $50 тыс.

World View начал бронировать полеты за пределы атмосферы / World View

Американская компания World View начала бронировать полеты за пределы атмосферы, которые начнутся через три года. Клиенты взлетят на высоту 30 км.

Цена - $50 тыс. Первые полеты намечены на начало 2024 года. Типичная поездка продлится 6 - 8 ч. Туристы смогут увидеть кривизну Земли на фоне темноты космоса. Об этом пишет издания Space.

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"Мы меняем определение космического туризма для участников, создавая воспоминания о некоторых из самых великолепных чудес Земли. Создавая более доступный для многих людей опыт космического туризма, надеемся дать как можно большему количеству возможность увидеть нашу планету с беспрецедентно новых высот", - говорит гендиректор компании Райан Хартман.

По словам представителей World View, путешествие будет достаточно плавными и мягкими, чтобы вместить людей разного возраста и уровня подготовки.

У World View уже есть заказчик на первый коммерческий рейс с экипажем. Некоммерческая организация Space For Humanity купила все места для дебютной миссии и заполнит их гражданскими астронавтами, которых она выберет и обучит.

World View планирует взлетать их шести мест в мире: Австралии - недалеко от Большого Барьерного рифа, Кении, Норвегия, Амазонке в Бразилии, Монголии - у Великой Китайской стены, и Египта - недалеко от пирамид Гизы.

По словам представителей компании, полет будет роскошным. Капсула будет иметь откидные сиденья, высокоскоростной интернет, камеры наблюдения за Землей и телескопы для определения звезд, а также другие удобства. На каждом рейсе будут два сотрудника - консьерж и оператор-гид. Будут подавать блюда и напитки, в том числе специально разработанные коктейли.

В полностью надутом состоянии воздушный шар будет вмещать 481,4 тыс. куб. м газа. Капсула и парашют будут многоразовыми.

Астронавтам национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса впервые удалось вырастить перец чили на Международной космической станции. Хотя рост плодов в космосе замедлился, на первый урожай ожидают уже к концу октября, сообщили в блоге NASA.