Космические полеты в 2024 году уже можно купить за $50 тыс.

 
Ексклюзивы
1/5
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Таксист, который вез Полякова, имеет "интересное" прошлое
Просмотров: 1917
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
"Мы – страна с прекрасным климатом и едой. Но есть проблемы – коррупция и бюрократия" - эксперт
Просмотров: 756
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Куда сходить на выходных: шесть самых крутых выставок октября
Просмотров: 1143
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
"Похожий на кучу дерьма, но и такое надо понимать": о чем говорят у памятника Моцарту во Львове
Просмотров: 1242
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
"Какая может быть работа? Выживаем" - как живет знаменитая Пархомовка, куда ездят смотреть на Пикассо и Малевича
Просмотров: 2943
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
Саакашвили показал любовницу, Кличко пел, Аваков и "слуги" выпивали - самое интересное за неделю политиков в фото
2 Просмотров: 5391
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Левочкин превращается в самого влиятельного олигарха - Николов
Просмотров: 900
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
"Не Стефанчук будет руководить парламентом, а Офис президента": что известно о новом спикере
Просмотров: 1953
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
Коломойский везде сует свой нос, имея высокое покровительство - Николов
1 Просмотров: 657
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Чем будут кормить пассажиров в поездах в поездах "Интерсити" - фото новых блюд
Просмотров: 1773
Фото
Все фото
6
9
3
13
5
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
В Варшаве вышли протестовать 100 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Китай накрыло крупнейшее за последние 40 лет наводнение: эвакуировали 120 тыс. человек
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
Дома затопило, а дороги превратились в реки: показали последствия непогоды в Греции
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
В Риме произошли столкновения на Covid-акции: есть раненые и задержанные
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Под ледником археологи нашли лыжу викингов
Видео
Все видео
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Авиакатастрофа в России: последние подробности об аварии и имена жертв
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Американку посадили за нарушение дистанции с медведем
Целая страна осталась без электричества
Целая страна осталась без электричества
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
В афганской мечети прогремел взрыв: десятки погибших
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
Просмотров: 1206
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 540
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
2 Просмотров: 918
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1035
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2169
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
11 октября 2021
Просмотров: 9
Не псуйте настрою
– Найди атошника й атошницю, які могли б прийти до третьокласників перед 14 жовтня, – просить знайома Наталя. Тиждень свариться з ...
понедельник, 11 октября 2021 15:58

Космические полеты в 2024 году уже можно купить за $50 тыс.

  Комментировать
Космические полеты в 2024 году уже можно купить за $50 тыс.
World View начал бронировать полеты за пределы атмосферы / World View

Американская компания World View начала бронировать полеты за пределы атмосферы, которые начнутся через три года. Клиенты взлетят на высоту 30 км.

Цена - $50 тыс. Первые полеты намечены на начало 2024 года. Типичная поездка продлится 6 - 8 ч. Туристы смогут увидеть кривизну Земли на фоне темноты космоса. Об этом пишет издания Space.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Спутник NASA сфотографировал марсоход с орбиты Красной планеты

"Мы меняем определение космического туризма для участников, создавая воспоминания о некоторых из самых великолепных чудес Земли. Создавая более доступный для многих людей опыт космического туризма, надеемся дать как можно большему количеству возможность увидеть нашу планету с беспрецедентно новых высот", - говорит гендиректор компании Райан Хартман.

По словам представителей World View, путешествие будет достаточно плавными и мягкими, чтобы вместить людей разного возраста и уровня подготовки.

У World View уже есть заказчик на первый коммерческий рейс с экипажем. Некоммерческая организация Space For Humanity купила все места для дебютной миссии и заполнит их гражданскими астронавтами, которых она выберет и обучит.

World View планирует взлетать их шести мест в мире: Австралии - недалеко от Большого Барьерного рифа, Кении, Норвегия, Амазонке в Бразилии, Монголии - у Великой Китайской стены, и Египта - недалеко от пирамид Гизы.

По словам представителей компании, полет будет роскошным. Капсула будет иметь откидные сиденья, высокоскоростной интернет, камеры наблюдения за Землей и телескопы для определения звезд, а также другие удобства. На каждом рейсе будут два сотрудника - консьерж и оператор-гид. Будут подавать блюда и напитки, в том числе специально разработанные коктейли.

В полностью надутом состоянии воздушный шар будет вмещать 481,4 тыс. куб. м газа. Капсула и парашют будут многоразовыми.

Астронавтам национального управления США по аэронавтике и исследованию космоса впервые удалось вырастить перец чили на Международной космической станции. Хотя рост плодов в космосе замедлился, на первый урожай ожидают уже к концу октября, сообщили в блоге NASA.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Космические полеты в 2024 году уже можно купить за $50 тыс.». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
октября

Вселенский патриархат разбил план российской церкви

За минуты сложились три этажа: под Киевом развалилась школа

Впервые в истории бокса - братья Кличко собрали все чемпионские пояса

Открыли первый в мире музей-село

Самое читаемое
&quot;Ангел&quot; Victoria&#039;s Secret соблазнила сеть в &quot;голом&quot; наряде
"Ангел" Victoria's Secret соблазнила сеть в "голом" наряде
6
 Просмотров: 5841
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут
Введение обязательного техосмотра в Украине: какие авто его не пройдут 1 Просмотров: 4824
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
Гороскоп на неделю: как стать успешным и достичь своей цели
 Просмотров: 4374
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
 Просмотров: 4205
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
Как выглядел Луганск в советские времена - подборка фото
10
 Просмотров: 3825
Мир
Известно, кто погиб в аварии с Собчак
Известно, кто погиб в аварии с Собчак Просмотров: 1026
Нуланд едет в Москву - будут говорить и о Донбассе
Нуланд едет в Москву - будут говорить и о Донбассе Просмотров: 108
Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca - британские СМИ
Россия похитила формулу вакцины AstraZeneca - британские СМИ Просмотров: 720
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими
Франция сделала ограничения на въезд для украинцев более жесткими Просмотров: 144
Трамп хотел назначить дочь Иванку главой Всемирного банка
Трамп хотел назначить дочь Иванку главой Всемирного банка Просмотров: 288
Больше всего комментируют
7
В "Слуге народа" рассказали о своем избирателе
5
Дочь Зеленского уговаривает его не идти на второй срок
4
Активисты требуют указывать на баннерах "Большого строительства", что его ведут на деньги с налогов
3
"За*бало": возле дома Зеленского в Конча-Заспе проходит акция протеста
2
Полякова пересадили из другого авто: адвокат таксиста сделал заявление
Голосов: 194
Голосование Главное событие для украинского спорта-2021?
  • 1) выход футбольной сборной в четвертьфинал Евро
  • 2) "золото" Жана Беленюка на Олимпиаде
  • 3) победа Усика над Джошуа
Просмотреть