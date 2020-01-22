Коронавирус в Китае: улицы дезинфицируют машинами

В Китае дезинфицируют улицы. Фото: скрин с видео

В Китае проводят масштабные профилактические меры, чтобы остановить распространение неизвестного коронавируса.

В частности, проводят мобильную дезинфекцию городов, сообщает УНИАН.

Соответствующие видео распространяют в сети. На опубликованном ролике можно увидеть спецтехнику, которая передвигается по улицам и распыляет дезинфицирующее средство.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань власти Китая сообщили в конце декабря. Предварительно установлено, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV. Сейчас сообщают о как минимум 440 случаев заражения и 9 умерших вследствие этой болезни.

Больных выявили и за пределами Китая - в Японии, Таиланде, Южной Корее и США.

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Во всех аэропортах и ​​на вокзалах Китая проводят короткий медосмотр путешественников - в частности, проверяют температуру тела.

Министерство здравоохранения Украины напомнило о мерах профилактики в связи с распространением нового коронавируса (nCoV) в Китае.