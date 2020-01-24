Коронавирус: в Китае удалось вылечить 36 человек

В Китае вылечили 36 человек с коронавирусом. Фото: slovoidilo.ua

В Китае удалось вылечить 36 пациентов с коронавирусом.

Пациентов полностью здоровыми выписали из больницы. Об этом сообщает China Daily.

Как отмечается, первой медикам в Шанхае удалось вылечить 56-летнюю женщину, которая некоторое время проживала в Ухане, где была зафиксирована вспышка коронавируса.

Лечили женщину в городской больнице, где его самочувствие постепенно улучшалось. За последние шесть дней у пациентки не было никаких симптомов заболевания. Ее дважды проверяли на наличие вируса прежде чем выписать.

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В Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус, два из которых не подтвердились. Сейчас специалисты проверяют третьего пациента.