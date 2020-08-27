Коронавирус: в Италии самая большая вспышка с мая

В Италии новая вспышка коронавируса. Фото: Reuters

Италия сообщила о 1367 новых случаев заражения Covid-19, что является самым высоким суточным показателем с мая, когда в стране еще действовал жесткий карантин.

В то же время прошедшие сутки страна установила собственный рекорд по количеству исследованных тестов на коронавирус. Так, проверили 93529 человек - это самый высокий показатель с начала пандемии, сообщает The Guardian.

Среди итальянцев с подтвержденным коронавирусом зафиксировали еще 13 летальных случаев. Однако, правительство страны настаивает на том, чтобы не вводить более жесткие карантинные ограничения.

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С начала вспышки в Италии новую коронавирусной инфекции подхватили более 262 000 человек. 35458 из них умерли от осложнений заболевания, тогда как еще более 206000 - вылечились.