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суббота, 05 сентября 2020 17:56

Коронавирус: Трамп рассказал об успехах США в создании вакцины

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Коронавирус: Трамп рассказал об успехах США в создании вакцины
Вакцина может быть уже в октябре. Фото: Reuters

В США вакцину против коронавируса могут создать уже в октябре.

Также существует вероятность, что она будет готова к концу года, заявил президент США Дональд Трамп, передает Fox Business.

"Мы продолжаем производить безопасную и эффективную вакцину в те рекордные сроки, о которых говорили. Мы получим ее, по моему мнению, до конца года. Возможно, даже до конца октября", - сказал Трамп.

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Он отметил компанию Pfizer. Сказал, что она ожидает получить результаты испытаний препарата в ближайшие недели. Разработкой вакцины в США также занимаются Johnson & Johnson, Merck и Moderna.

26 тыс. коек занимают сейчас больные на коронавирус, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Заполненность больниц в Черновицкой области составляет 69%.

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