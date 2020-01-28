Коронавирус Россия закрыла границу с Китаем

До 7 февраля будет закрыта граница в трех регионах на Дальнем Востоке России

Россия закрыла границу с Китаем из-за вспышки инфекционного коронавируса на территории КНР.

Об этом со ссылкой на губернатора Хабаровского края РФ сообщают российские СМИ.

До 7 февраля будет закрыта граница в трех регионах на Дальнем Востоке России. Речь идет о пограничных переходах в Еврейской автономной области, Хабаровском крае и Амурской области РФ.

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О еще одном небольшом участке российско-китайской границы, в горном Кош-Агачском районе на Алтае, пока ничего не говорится.

Граница Китая с Россией является самым длинным рубежом КНР с другими странами, ее длина составляет 4209,3 км.

Также, по сообщению Российского союза туриндустрии, российские туроператоры приостановили прием новых туристических групп в страну в связи с обострением ситуации с вирусом.

Понедельник, 27 января, стал последним днем ​​приема китайских туристов. При этом граждане КНР, которые ранее прибыли в страну, не обязаны оставлять российскую территорию досрочно.

В Китае за понедельник зафиксировали 26 новых смертельных случаев заражения коронавирусом, также его обнаружили у более 1,7 тысячи человек. Таким образом суммарное количество жертв вируса достигло 106 человек, сообщает Государственный комитет КНР по вопросам здравоохранения. По состоянию на утро 28 января, от убийственного коронавируса умерли уже 107 человек. Количество инфицированных превысило 4,5 тысячи.