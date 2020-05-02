Коронавирус распространяется среди членов правительства России

Covid-19 подтверждена у российского министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимира Якушева и его заместителя Дмитрия Волкова.
Согласно сообщениям российских СМИ, Якушева накануне госпитализировали в больницу в Москве, где он получает лечение, передает "Радио Свобода".
Сейчас исполняет обязанности министра ЖКХ России заместитель Якушева Никита Стасишин.
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Ранее коронавирус обнаружили у премьер-министра России Михаила Мишустина. Мишустин на самоизоляцию, а исполняющим обязанности премьера первого вице-премьера он предложил назначить Андрея Белоусова.
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