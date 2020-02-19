Коронавирус обнаружили еще в одной стране

В Иране два человека заразились коронавирусом. Фото: static.ukrinform.com

В Иране зафиксировали первые случаи заражения коронавирусом.

Заболели два человека, сообщает ISNA.

Министр здравоохранения страны объявил о положительном диагнозе в двух случаях коронавирусной инфекции в городе Кум.

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Ученые из Китая заявили, что некоторые из отобранных препаратов показали хорошие результаты при лечении заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-2019. Исследователи отобрали 5000 лекарств-кандидатов для борьбы с коронавирусом, из них наиболее эффективными оказались Хлорохинфосфат, Фавипиравир и Ремдесивир.

Модный дом Chanel перенес на неопределенный срок показ в Китае. Такое решение принял и модный дом Prada относительно показа в Японии. Мероприятия, которые должны были состояться в мае, отменены из-за вспышки коронавируса.