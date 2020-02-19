Коронавирус ударил по моде. Chanel и Prada отменили показы в Китае и Японии

В Китае и Японии отменили модные показы.

Модный дом Chanel перенес на неопределенный срок показ в Китае. Такое решение принял и модный дом Prada относительно показа в Японии.

Мероприятия, которые должны были состояться в мае, отменены из-за вспышки коронавируса, сообщает Reuters.

В частности, в заявлении Chanel говорится, что бренд решил отложить свой показ в Пекине "на более поздний и более благоприятный момент".

Модный дом внимательно следит за ситуацией, и беспокоится в первую очередь о здоровье и благополучие своей команды и клиентов. Никакой новой даты для показа назначено не было.

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"Модный дом Prada заявил, что отложил показ мод Prada Resort в Японии, первоначально запланированный на 21 мая", — сообщают в издании.

Решение было принято в качестве меры предосторожности, а также "акта ответственности и уважения" всех тех, кто работает над шоу и планирует принять в нем участие.

"Япония остается одним из стратегических рынков Prada, и соответствующие события будут запланированы в стране в более подходящий момент", — говорится в сообщении.

Напомним, за последние сутки в мире от коронавируса умерли 98 человек, а общее количество смертей за все время составило 1873.