Коронарвирус ширится: сообщили статистику смертей

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, началась в декабре прошлого года в китайском городе Ухань. 11 февраля китайский коронавирус получил официальное название - COVID-19. Глава ВОЗ заявил, что первая вакцина может быть готова через 18 месяцев. Фото: nashemisto.dp.ua

По состоянию на утро 24 февраля общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в Китае возросло до 2592 человек.

Всего в мире погибли 2619 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).

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Количество зараженных в Китае достигло 77,150 человек. Всего в мире - 79,360.

Выздоровели по последним данным 24,963 человек.

Примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.

Вспышка коронавируса 2019 nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. В местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.