Коронарвирус ширится: сообщили статистику смертей

По состоянию на утро 24 февраля общее количество умерших от пневмонии, вызванной новым коронавирусом COVID-19, в Китае возросло до 2592 человек.
Всего в мире погибли 2619 человек. Об этом сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса (США).
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Количество зараженных в Китае достигло 77,150 человек. Всего в мире - 79,360.
Выздоровели по последним данным 24,963 человек.
Примерно 80% всех случаев острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом, зафиксировано в китайской провинции Хубэй.
Вспышка коронавируса 2019 nCoV началась в китайской научной лаборатории города Ухань. В местной лаборатории исследовали течение болезни у летучих мышей, поэтому там могут быть ответственными за появление нового вируса.
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