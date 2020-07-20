Короля вбили на пороге мечети

Родственники стоят возле гроба короля Абдуллы ибн Хусэйна ФОТО: Getty Images

Короля Иордании Абдуллу ибн Хусейна застрелил палестинский националист на входе в мечеть аль-Акса в Восточном Иерусалиме 20 июля 1951-го. За 4 дня до того в Аммане убили бывшего премьер-министра Ливана Риада бей Аль Сола. Ходили слухи, что Ливан и Иордания хотят договориться о мире с Израилем.

Убийца принадлежал к террористической организации. В пятницу 20 июля знал, что король прибудет в мечеть помолиться. 69-летний Абдула должен был произнести речь на похоронах и договориться о переговорах с руководителем израильской разведки "Моссад". Убийца прошел через несколько проверок и границ охраны.

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Абдулла приехал в мечеть с внуком Хусейном. Киллер выстрелил в него трижды - в голову и грудь. Ранил и Хусейна. Но у того на груди была медаль. Дед настоял, чтобы Хусейн одел ее. Это спасло ему жизнь. Эксперты считают, что из-за убийства деда Хусейн отказался вести переговоры с Израилем о мире, когда стал королем. Боялся такой же участи.

Полицейские застрелили киллера. Им оказался ученик портного 21-летний Мустафа Шукри Ашу. Его завербовал мясник из Аммана.

За убийство судили 10 человек. Среди них - полковника Абдуллу аль -Телль, губернатора Иерусалима. 3-х осудили заочно, поскольку они сбежали в Египет. Следствие обвинило полковника в том, что приказал полиции убить Ашу, чтобы скрыть заказчиков. Его приговорили к смертной казни, однако через 16 лет король Хусейн помиловал его. 3-х осужденных повесили.

Королем стал сын Абдуллы Талал, однако через год отрекся от престола. Мужчина болел шизофренией. Хусейн возглавил страну 17-летним. Правил 47 лет.

Несмотря на сильную арабскую оппозицию, 29 ноября 1947 года Генеральная Ассамблея ООН приняла решение о разделе подмандатной территории Палестины и создания независимого еврейского государства. Это привело к вооруженным столкновениям между арабами и евреями, которые через год переросли в войну.