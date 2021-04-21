Королева отпраздновала 95-летие. В июне будет праздновать вновь

Королева Елизавета II / Getty Images

Королева Великобритании Елизавета II празднует 21 апреля 95-летие. Оно омрачено грустью из-за смерти ее мужа, принца Филиппа, 9 апреля, с которым она прожила 73 года.

Монарх праздновала этого года в одиночестве, наслаждаясь обедом с несколькими членами своей семьи. Члены монаршей семьи разработали график прогулок с королевой в течение дня, чтобы сохранять дистанцию ​​и убедиться, что она не одна. Об этом пишет Mirror.

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Если сегодня настоящий день рождения королевы, то в июне у нее еще один - официальный. Традицию празднования второго дня рождения монархов ввели 250 лет назад. С 1748-го британские короли и королевы отмечают его парадом. Его ввели монархи, родившиеся в холодное время года, когда не удобно принимать парад.

Дата официального дня рождения королевы не установлена, и обычно празднуется во вторую субботу июня. Военный парад в июне является ярким событием в королевском календаре. В нем перед монархом проходят 1400 солдат, 200 лошадей и 400 музыкантов.

При нормальных обстоятельствах, без пандемии, в этот день вся королевская семья собирается на балконе Букингемского дворца, чтобы помахать подданным. Обычно это единственный раз, когда вся монаршая семья, все поколения, вместе. В прошлом году традиционный выход отменили из-за угрозы Covid-19, также его не будет в этом году в июне.