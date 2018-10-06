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суббота, 06 октября 2018 19:15

Королева Иордании покрасовалась в роскошной вышиванке

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Королева Иордании покрасовалась в роскошной вышиванке
Королева Иордании Рания на TRT World. ФОТО: www.queenrania.jo

Супруга иорданского короля Абдаллы ІІ Рания прибыла на международный форум TRT World. Он происходит в турецком Стамбуле.

Для визита Рания выбрала элегантную вышиванку из черного полотна и с узором красной нитью, дополнив образ красной юбкой и туфлями-лодочками.

Кроме того, первая леди Иордании встретилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, выступила с речью, приняла участие в обсуждении вопросов безопасности в мире и роли женщин в урегулировании конфликтов.

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Вышиванки предпочитает и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В частности, в сентябре он посетил трехдневный фестиваль украинской культуры Bloor West Village в Торонто. К западу Трюдо одел эффектную темно-синюю вышиванку с геометрическим орнаментом.

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