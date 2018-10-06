Королева Иордании покрасовалась в роскошной вышиванке

Супруга иорданского короля Абдаллы ІІ Рания прибыла на международный форум TRT World. Он происходит в турецком Стамбуле.
Для визита Рания выбрала элегантную вышиванку из черного полотна и с узором красной нитью, дополнив образ красной юбкой и туфлями-лодочками.
Кроме того, первая леди Иордании встретилась с турецким президентом Реджепом Эрдоганом, выступила с речью, приняла участие в обсуждении вопросов безопасности в мире и роли женщин в урегулировании конфликтов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мелания Трамп выгуляла обувь за 50 долларов
Переглянути цей допис в Instagram
مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسيدة الأولى أمينة أردوغان أثناء المشاركة في أعمال المنتدى الفكري الذي تنظمه القناة التركية تي آر تي وورلد في اسطنبول #الأردن #حب_الأردن #تركيا #اسطنبول With Turkish President Recep Tayyip Erdogan and First Lady Emine Erdogan at the TRT World Forum in Istanbul #Jordan #LoveJO #Turkey #Istanbul
Вышиванки предпочитает и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. В частности, в сентябре он посетил трехдневный фестиваль украинской культуры Bloor West Village в Торонто. К западу Трюдо одел эффектную темно-синюю вышиванку с геометрическим орнаментом.
Комментарии