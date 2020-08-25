Координационный совет Беларуси признали неконституционным

Белорусский суд признал создание и деятельность Координационного совета оппозиции страны неконституционными. Об этом заявил председатель Конституционного суда Республики Беларусь Петр Миклашевич.

"Наша конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, которые могут пересматривать официальные итоги президентских выборов", - утвердил Миклашевич.

Также он призвал белорусов соблюдать "режим конституционной законности".

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14 августа лидер оппозиции в Беларуси Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета для начала открытого диалога с действующей властью. По ее мнению, международное сообщество может выступить в качестве посредника в переговорах с Александром Лукашенко. По состоянию на конец августа, в Координационный совет оппозиции входят 70 человек, среди которых - сама Светлана Тихановская, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко и глава правозащитного центра "Вясна" Алесь Беляцкий.