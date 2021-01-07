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четверг, 07 января 2021 02:11

Конгресс США очистили от протестующих: 13 задержанных

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Конгресс США очистили от протестующих: 13 задержанных
Полиция очистила Конгресс от протестующих. Фото: Reuters

Правоохранительные органы полностью освободили от вторгшихся в здание Конгресса США демонстрантов - сторонников президента Трампа.

В ходе протестов задержали не менее 20 человек, сообщила полиция округа Колумбия.

Операция была завершена перед наступлением объявленного властями комендантского часа.

Правоохранители задержали не менее 20 человек, пришедших на акцию протеста на территории Капитолия.

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Напомним, толпы демонстрантов, поддерживающие президента Дональда Трампа, прорвались в здание Конгресса США.

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