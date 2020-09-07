Компания Facebook запретила транслировать смерть мужчины

Алан Кок / Reuters

Компания Facebook заблокирует трансляцию смерти неизлечимо больного француза Алена Кока. Он планировал показать последние дни жизни, чтобы убедить власти Франции легализовать эвтаназию.

В американской компании заявили, что не позволят мужчине вести трансляцию последних дней жизни, потому что в соцсети запрещена демонстрация самоубийства. Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на ВВС.

"Несмотря на то, что ми уважаем решение Кока привлечь внимание к этому сложному вопросу, после рекомендаций экспертов решили предотвратить прямой эфир в аккаунте Алена", - заявил представитель Facebook.

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Неизлечимый диагноз Алену поставили в 23 года. Врачи давали ему несколько недель, но он прожил 30 лет. В 1993 году на инвалидной коляске он выступил в Европейском суде по правам человека, где рассказал о праве человека умереть с достоинством. В следующем году осуществил на коляске путешествие по Франции. В 1998-м был в Брюсселе, в 2008-м выступал в ООН, где призвал заботиться о людях с инвалидностью и напоминал о праве достойно умереть. Из-за последних двух поездок в Алана произошло пять инфарктов, семь инсультов и ему провели восемь операций.

Алан обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с "просьбой достойно закончить жизнь", позволив эвтаназию. Мужчине отказали. Он решил перестать есть и принимать лекарства, чтобы умереть. Последние дни жизни захотел показывать в Facebook. Кок призывает Париж позволить людям самим выбирать, как умирать.

Во Франции эвтаназия - незаконна. Зато врачам можно держать неизлечимо больных под наркозом до смерти. Пациенты могут отказаться от медицинской помощи и пищи, что считается суицидом. По французским законам, наказаний за самоубийство нет.