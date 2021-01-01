Комендантский час во Франции: полиция разгоняла массовую рейв-вечеринку

На вечеринке собрались около 2 тыс. человек. Фото: @BFMTV

Во Франции полиция остановила несколько масштабных празднований, которые запрещены из-за введенного в стране комендантского часа. Об этом сообщает "Європейська правда"

Самая большая найденная полицией рейв-вечеринка проходила в Бретани, в маленьком муниципалитете Льерон. Количество ее участников превышало количество жителей города - вероятно, участники прибыли туда из Парижа.

Нелегальное празднование происходило в заброшенном ангаре. В результате столкновений между участниками вечеринки и полицией 3 полицейских получили легкие травмы, один полицейский автомобиль сожгли.

После того вечеринка не прекратилась и длилась некоторое время, поскольку полиция без подкрепления оказалась неспособна ее разогнать.

Les images de la rave-party géante toujours en cours à Lieuron en Bretagne pic.twitter.com/zsJCh7eWDl — BFMTV (@BFMTV) January 1, 2021

Во Франции действует коронавирусный комендантский час, правила которого запрещают любые празднования Нового года за пределами своего жилища.

Инциденты меньшего масштаба происходили и в других городах. В Марселе полиция пресекла вечеринку на около 300 человек, на 150 из них наложен штраф по 135 евро. А трое организаторов оказались за решеткой по обвинению в действиях, угрожающих жизни других людей.

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Рейв - массовая ночная дискотека с выступлением диск-жокеев. Также - название электронной танцевальной музыки, что играют на таких дискотеках.