Коллектив легендарного завода БелАЗ поднялся на протест

На одном из крупнейших предприятий Беларуси сотни рабочих устроили забастовку. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA.



Граждане Беларуси таким способом выразили свое недовольство относительно нынешней ситуации в стране. Забастовщики кричали: "Уходи".

Кроме того, сообщается, что и другие предприятия страны приняли активное участие в протесте.

Коллектив предприятия "Теразит" требовал остановить насилие над людьми со стороны силовиков, освободить всех задержанных и провести новые прозрачные президентские выборы.

Автор: НЕХТА В Белоруси крупные преприятия устроили забастовки

К акции протеста с похожими условиями присоединились компании "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты" и "Белгосфилармония".

Автор: НЕХТА В Белоруси крупные преприятия устроили забастовки

Автор: НЕХТА В Белоруси крупные преприятия устроили забастовки

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Ранее сообщалось, что в Беларуси началась общенациональная забастовка, сотрудники предприятий в Минске и других городах массово покидают рабочие места. В соцсетях массово публикуются видео, как люди уходят с рабочих мест и требуют встречи с руководителями предприятий. В Беларуси начались массовые забастовки на крупных предприятиях.