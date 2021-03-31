Количество нападений ИДИЛ в Африке за год выросла на треть

Женщина держит ребенка в сожженной боевиками и деловые местности в Мозамбике / Getty Images

Нападения ИДИЛ в Африке за год выросли на треть. Об этом предупреждают главы МИД США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб. Они призывают к единой международной стратегии противодействия угрозе.

Блинкин и Рааб выступили с заявлением вместе с другими министрами глобальной коалиции противодействия ИДИЛ. Там подчеркивается, что террористы стали смертельно опасные в Африке, а также демонстрируют признаки возрождения на Ближнем Востоке. Об этом пишет Independent.

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Министры отметили недавнее скоординированное двойной нападение террористов-смертников в Багдаде. Это свидетельствует, что террористам удалось восстановить сети и возможности для нападения на силы безопасности и гражданских в регионе. Это может позволить им проводить операции в других местах.

Коалиция подчеркнула, что в Африке есть серьезная угроза роста уровня насилия джихадистов в ряде стран. В частности, к югу от Сахары. Недавно произошли нападения на гуманитарные миссии в районе бассейна озера Чад, продолжается конфликт в Мали, боевики ИДИЛ и "Аш-Шабааб" начали наступление в Мозамбике.

Британские военные под эгидой ООН проводят учебные миссии в ряде африканских стран, включая Мали, Кению и Сомали.

Недавно ИДИЛ захватил город Пальма в Мозамбике, убив десятки иностранцев, которые там были. Это серьезный приступ в стране за 4 года и серьезная угроза для экономики страны. Правительство не смогло остановить нападение, а большая часть мобилизованных сил в этом районе плохо вооружена и деморализована. Лондон планирует направить в страну силы спецназа.