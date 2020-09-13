Количество больных коронавирусом в мире достигает почти 29 млн - ВОЗ

Общее количество смертей от коронавируса составляет 917 417. Фото: Reuters

Общее количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 28,6 млн.

Так, по состоянию на 13 сентября, общее количество случаев заражения Covid-19 в мире по сравнению с предыдущим днем выросла на 307 930 и составило 28 637 952. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

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Отмечается, что количество смертей от заболевания достигло 917 417 увеличившись за сутки на 5537.

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 2476 случая Covid-19. От болезни умерли 30 человек. Выздоровели от болезни за сутки - 547.