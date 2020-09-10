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четверг, 10 сентября 2020 13:11

Колесникова, Знак и Салей признаны политзаключенными. Правозащитники требуют освобождения

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Колесникова, Знак и Салей признаны политзаключенными. Правозащитники требуют освобождения
Правозащитники требуют немедленного освобождения Колесниковой, Знака и Салея. Фото: NEXTA

Белорусское правозащитное сообщество требует немедленного освобождения членов координационного совета Беларуси Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея, и призывает прекратить уголовное преследование против них.

Правозащитники убеждены, что уголовное преследование политически мотивированное и направленное на прекращение их юридической деятельности или изменение характера, сообщает правозащитный центр "Весна".

"Они не предпринимали никаких мер, включая публичные призывы о захвате государственной власти, не говоря уже о принудительных изменениях конституционного строя Республики Беларусь. Не призывали к совершению террористических актов, диверсий и других действий, которые могут нанести ущерб национальной безопасности страны", - говорится в сообщении.

Правозащитники считают, что высказывания собственного мнения, вымогательство диалога между обществом и властью не может быть преступлением в демократическом обществе.

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Накануне в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой. Позже появилась новость, что Колесникова не собиралась покидать территорию страны. Ее держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области.

После выборов 9 августа главную оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли в Литву. Четырех членов координационного совета оппозиции задержали, двое выехали из страны. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.

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