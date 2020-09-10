"На теле есть удары" - адвокатка Колесниковой потребует судмедэкспертизы

Колесникова находится без документов о задержании, за исключением постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Фото: Reuters

Задержанная член президиума координационного совета Мария Колесникова планирует составить обращение об установлении виновных в ее похищении и насильственном вывозе на границу. Ее адвокатка также хочет обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы.

Об этом сообщили в Telegram-канале штаба экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарики со ссылкой на адковатку оппозиционерки Людмилу Козак.

"В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоило сердце. На теле есть удары, болят руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали", - говорится в сообщении.

Колесникова рассказала, что после задержания возле Национального художественного музея 7 сентября ее отвезли в Губоп, где угрожали физической расправой. Потом к КГБ, сотрудники которого требовали добровольно покинуть Беларусь, а после отказа оппозиционерки силой повезли на белорусско-украинскую границу. Там она порвала паспорт.

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По словам Козак, Колесникова находится без любых документов о задержании, за исключением постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированного Генпрокуратурой от 8 сентября. Сама же задержанная расценивает события последних дней как похищение.

Накануне в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной, после этого стало известно о задержании Колесниковой. Позже появилась новость, что Колесникова не собиралась покидать территорию страны. Ее держат в расположении пограничного отряда в Гомельской области. После выборов 9 августа главную оппонентку Лукашенко Светлану Тихановскую вывезли в Литву. Четырех членов координационного совета оппозиции задержали, двое выехали из страны. На свободе остается лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич.